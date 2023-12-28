İsrail, merkezi ve güneyi vurdu: Gazze'de 50 ölü

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:12

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:12

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 83 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, bölgenin kuzeyinden güneyine tüm noktalara bomba yağdırırken, çoğu çocuk ve kadın 21 bin 110 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde düzenlediği saldırılarına bu sabah yenilerini ekledi. Gazze Şeridi’nin merkezindeki Beyt Lahya ve Deir El Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybederken, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılar sonucu çok sayıda yaralı olduğunu belirterek can kaybının artabileceğini söyledi.

İSRAİL, BATI ŞERİA’DAKİ BASKINLARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail askerlerinin Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehrine baskın düzenledi. Baskında İsrail güçleri tarafından vurularak ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti, 15 Filistinli ise yaralandı.

İSRAİL’İN LÜBNAN SALDIRILARINDA 2 AVUSTRALYA VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Lübnan sınırında Hizbullah noktalarına düzenlediği saldırılarda 2 Avustralya vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırılarda ölen Avustralyalılardan birinin Hizbullah ile bağlantısı olduğu öğrenildi.