Gazze'de bir hastane daha elektriksiz kaldı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 21:26

Güncelleme: 11.11.2023 - 21:26

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde yaşanan yakıt yetersizliği sorunu, tuzdan arındırma tesisinin, tıbbi tarayıcıların ve asansörlere giden elektriğin kesilmesine sebep olduğu bildirildi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Endonezya Hastanesi'nin yarı kapasitesinin bile altında çalıştığını belirten hastane müdürü Atef Al-Kahlot, "Hastane, toplam kapasitesinin yüzde 30-40'ı ile çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Atef Al-Kahlot, yoğun çatışmalardan ve İsrail bombardımanından kaçan on binlerce Filistinlinin sığındıkları kilit yerler haline gelen hastaneler için dünyaya çağrıda bulundu.

Al-Kahlot, "Eğer kaldıysa dünyanın onurlu insanlarına, Endonezya Hastanesi'ne ve Gazze Şeridi'ndeki diğer hastanelere elektrik sağlanması için işgal güçlerine baskı yapmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.