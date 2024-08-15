Doha'da Gazze diplomasisi başladı: Ateşkes sağlanacak mı?

Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:29

Güncelleme: 15.08.2024 - 15:29

Gazze'ye yönelik saldırılarda ateşkes sağlanması ve rehine serbest bırakma anlaşması için Doha'da müzakereler başladı.

Reuters'ın haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkili, görüşmelerin başladığını bildirdi.

İsrail'in istihbarat şefinin, ABD ve Mısır'dan mevkidaşlarıyla birlikte, Katar Başbakanı'nın da katılımıyla yeni tur görüşmelere dahil olması bekleniyor.

Bu kritik görüşmelerin, bölgede süregelen çatışmaları sona erdirme ve rehinelerin serbest bırakılması amacıyla yürütüldüğü belirtiliyor.

Doha'daki bu müzakereler, uluslararası toplumun gözünü Gazze'ye çevirdiği bir dönemde, taraflar arasında uzlaşı sağlanması açısından büyük önem taşıyor.