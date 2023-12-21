İsrailli aşırı sağcı Weiss'ten Gazze çıkışı: Tamamında İnşa edeceğiz

Yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri savunucusu aşırı sağcı Daniela Weiss, İsrail’in yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze’de tüm evlerin yıkılması ve Filistinlilerin çıkartılarak yerine Yahudi yerleşimcilerin getirilmesini savundu.

AA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:08
İsrailli aşırı sağcı Weiss'ten Gazze çıkışı: Tamamında İnşa edeceğiz
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Yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri savunucusu aşırı sağcı Daniela Weiss, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde yaptığı yıkımı güneyde de tekrar etmesini ve Gazze’deki Arapların "tahliye edilmesini" istediğini söyledi.

Weiss, böylelikle, "Gazze'nin tamamında Yahudi yerleşim yerleri inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yahudi yerleşimcilerin "denizi görmek istediğini" belirten Weiss, "Yerleşimcilerin denizi görebilmesi için Gazze silinmeli. Denizi görebilmek için Gazze'deki tüm evlerin yıkılması gerekiyor" dedi.

Weiss, İsrail medyasına 14 Aralık’ta yaptığı bir başka açıklamada da Gazze’de yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin kurulmasını savunarak, "Artık Gazze'ye dönme zamanıdır. (ABD Başkanı) Biden bizi durdurmamalı" diye konuşmuştu.


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