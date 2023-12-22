Kanada'dan Gazze adımı: Geçici vize uygulaması başlattı
Kanada, Gazze'de aile yakınları olan vatandaşları için söz konusu kişileri Kanada'ya getirebilmek adına geçici vize uygulaması başlatacağını bildirdi.
Kanada Göç Bakanı Marc Miller, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Gazze'deki durumu "yaşanmaz" olarak tanımlayan Miller, geçici vize programını 9 Ocak 2024'te uygulamaya koymayı planladıklarını aktardı.
Miller, gerekli kriterleri karşılamaları halinde Kanadalıların Gazze'deki aile yakınlarına 3 yıllığına vize verileceğini duyurdu.
Uygulamanın Kanadalıların Gazze'de bulunan ebeveynleri, büyükbaba ve büyükanneleri ile eşleri ve çocukları için geçerliği olacağını aktaran Miller, söz konusu kişilerin Kanada'ya gelmeden önce Kahire'de ilave güvenlik kontrolünden geçeceğini kaydetti.
Miller, "Yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız ama güvenli çıkışın garantisini veremiyoruz" dedi.
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