Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 127 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 13 bini aştığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:59
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hastanelere ulaşan bilgilere yer verildi.

İsrail’in saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısının 1.661'i çocuk olmak üzere 4 bin 127'ye yükseldiği belirtildi.

Yaralı sayısının ise 13 bin 162'ye yükseldiği kaydedildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki hastanelerin elektrik, ilaç, ekipman ve personel sıkıntısı nedeniyle çökme noktasına geldiği uyarısında bulunmuştu.


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