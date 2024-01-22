Son dakika... İsrail'den Hamas'a şartlı ateşkes önerisi: Tüm rehinelere karşılık iki aylık insani ara

Son dakika haberi... İsrail'in Hamas'a tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında abluka altındaki Gazze'de iki aylık bir insani ara teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Reuters
Yayınlanma: 22.01.2024 - 23:32
Son dakika... İsrail'den Hamas'a şartlı ateşkes önerisi: Tüm rehinelere karşılık iki aylık insani ara
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Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail, Katar ve Mısır aracılığıyla Hamas'a Gazze için 2 aylık bir ateşkes teklifinde bulundu.

İsrail bu süre içinde Hamas'ın elindeki tüm rehineleri bırakmasını talep ediyor.

7 Ekim'de başlayan çatışmalarda Netanyahu hükümeti Hamas'ın elindeki rehineler sebebiyle ülkesinde sert eleştiriler alıyordu.

AYRINTILAR GELİYOR...


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