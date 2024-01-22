Son dakika... İsrail'den Hamas'a şartlı ateşkes önerisi: Tüm rehinelere karşılık iki aylık insani ara
Son dakika haberi... İsrail'in Hamas'a tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında abluka altındaki Gazze'de iki aylık bir insani ara teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail, Katar ve Mısır aracılığıyla Hamas'a Gazze için 2 aylık bir ateşkes teklifinde bulundu.
İsrail bu süre içinde Hamas'ın elindeki tüm rehineleri bırakmasını talep ediyor.
7 Ekim'de başlayan çatışmalarda Netanyahu hükümeti Hamas'ın elindeki rehineler sebebiyle ülkesinde sert eleştiriler alıyordu.
AYRINTILAR GELİYOR...
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