Gazze'de iletişim krizi: İnternet kafede toplandılar

Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:36

Güncelleme: 05.02.2024 - 14:36

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 122 gündür devam ediyor. Bölgede süren yoğun bombardıman nedeniyle 27 bin 365 hayatını kaybederken 66 bin 630 Filistinli ise yaralandı.

Bölgedeki can kaybı günden güne artarken, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin büyük bölümünde iletişim ve internet hizmetlerini de kesmesi Filistinliler için zor olan durumu daha da zorlaştırıyor. Yakınları ve sevdikleriyle iletişim kurmak ve savaşla ilgili son bilgileri almak isteyen Filistinliler, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bulunan bir internet kafenin önünde toplanıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Deir el-Balah kentine taşınmak zorunda kaldığını belirten Filistinli Hani Miqdad, İsrail’in iletişim ağını hedef almasının yanı sıra Gazze Şeridi’ndeki elektrik kesintisinin internet üzerinden iletişimi de engellediğini ve bunun da yerinden edilmiş insanlar için büyük bir soruna neden olduğunu ifade etti. Miqdad, Filistinlilerin savaşa rağmen iyi ve hayatta olduklarını sevdiklerine haber vermek için toplandıklarını söyledi.