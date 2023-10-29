Gazze'de iletişim ve internet kademeli olarak geri geldi

Yayınlanma: 29.10.2023 - 10:25

Güncelleme: 29.10.2023 - 10:25

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.

Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki iç ağ konusunda, sahadaki durumun ciddiyetine rağmen, teknik ekipler ağdaki hasarı mümkün olduğu kadar onarmak için ellerinden gelen her şeyi mevcut yetenekler dahilinde yapıyorlar" ifadesine yer verildi.

Jawwal'dan 27 Ekim'de yapılan paylaşımda İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü duyurulmuştu.

Paylaşımda, Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiği ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtilmişti.

ELON MUSK, GAZZE'YE UYDU BAĞLANTISI DESTEĞİ SUNACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.