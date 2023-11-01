Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
Gazze'de iletişim ve internetin yeniden kesildiği "uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" sözleriyle duyuruldu.
Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.
Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.
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