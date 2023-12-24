Gazze'de katliam sürüyor: Ölü sayısı 20 bini geçti
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 20 bin 424’e yükseldiğini açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Bölgenin kuzey ve güneyinde yoğun şekilde devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle can kaybı her geçen saat artıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 166, yaralı sayısının ise 384 olduğunu duyurdu.
Kudra ayrıca, 7 Ekim’den bu yana süren İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 20 bin 424'e, yaralananların sayısının ise 54 bin 36’ya yükseldiğini açıkladı.
İSRAİL, 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan El Amal Hastanesi yakınlarına hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Açıklamada, saldırıda 13 yaşında Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
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