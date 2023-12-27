Gazze'de ölen İsrail askerlerinin sayısı açıklandı
İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), Gazze Şeridi’nde çıkan çatışmalarda 3 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından, Gazze Şeridi’nde ölen İsrailli asker sayısı 161’e yükseldi.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde kayıp vermeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin merkezinde ve kuzeyinde çıkan çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 27 Ekim’de başlattığı kara harekatında ölen İsrailli asker sayısı 161’e yükselmiş oldu.
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