Papa'dan 'Gazze'li Noel mesajı: 'Bugünün küçük İsa'ları'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:47

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:48

Hristiyanlıkta İsa peygamberin doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı.

Noel Günü konuşmasında Papa Francis, Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıyı da "iğrenç" olarak nitelendirdi ve Gazze'de halen tutulan yaklaşık 100 rehinenin serbest bırakılması yönünde bir kez daha çağrıda bulundu. Papalığının 11. Noelini kutlayan 87 yaşındaki Francis, aralarında Ukrayna, Suriye, Yemen, Lübnan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da bulunduğu yerlerde siyasi, sosyal ve askeri çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu ve dünyanın her yerindeki göçmenlerin hakkını savunduğunu söyledi.

Francis, "Dünyamızda ne kadar çok masum katlediliyor. Analarının karnında, çaresizlik ve umut arayışı içinde yapılan yolculuklarda, çocuklukları savaşla mahvolmuş tüm o küçükler, bugün bu dünyanın küçük İsa'larıdır" dedi.

"KORKUNÇ HASAT"

Francis, "Savaşın bu halkların hayatlarını mahvettiği İsrail ve Filistin'e barış gelsin. Hepsini, özellikle de Gazze'deki ve tüm Kutsal Topraklardaki Hıristiyan toplulukları kucaklıyorum" dedi ve ekledi:

"Masum sivil kurbanların dehşet verici bir şekilde toplandığı askeri operasyonlara son verilmesini talep ediyorum ve insani yardım sağlanmasını, bu vahim duruma çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum"

Vatikan, hem İsrail hem de Filistin Yönetimi ile diplomatik ilişkileri bulunurken uzun süredir devam eden çatışmanın tek cevabının iki devletli çözüm olduğuna inanıyor. Francis, "taraflar arasında güçlü siyasi irade ve uluslararası toplumun desteğiyle sürdürülen diyalog" çağrısında bulundu.

Mesajının bir paragrafının tamamını silah ticaretine ayıran Francis, "Peki silah üretimi, satışı ve ticareti artarken nasıl barıştan bahsedebiliriz?" dedi. Silah ticaretinin daha fazla araştırılması çağrısında bulunurken, "Savaşın kukla iplerini hareket ettiren çıkarları ve kazançları gün ışığına çıkarmak için bunun hakkında da konuşulmalı ve yazılmalıdır" dedi.