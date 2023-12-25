Gazze'deki Hristiyanlardan Noel duası: 'Barış'

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar, Batı takvimine göre Noel'e eşlik eden dini ritüellerin bir parçası olarak gece ayinlerini Gazze şehir merkezindeki Latin Manastırı kompleksinde bulunan Kutsal Aile Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirdi.

Gece ayinine katılanlardan Filistinli Antoine Ayyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki Noel kutlamalarının "sadece dini ritüellerle sınırlı kaldığını" söyledi.

İsa'nın doğumunun kendileri için sevinç ve mutluluk olduğunu ama bu yıl İsrail'in saldırıları nedeniyle en büyük insani felaketi yaşadıklarını vurgulayan Ayyad, Gazze'ye barışın gelmesi ve bu "çılgın" savaşın sona ermesi için dua ettiklerini dile getirdi.

İsrail ordusunun iki aydan uzun süre önce Gazze Şeridi'ndeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Aziz Porphyrius Kilisesi'ni bombalaması sonucu kilise avlusunda ölenler olduğunu hatırlatan Ayyad, "Üzüntü kalplerimizde yaşıyor ve dünyaya bu savaşın dehşetinden kurtulmamız için yardım çağrısında bulunuyoruz." dedi.



NOEL KUTLAMASIZ GEÇİYOR

Gazze'deki Hristiyan Filistinliler, her yılın bu günlerinde Gazze'deki Meçhul Asker Meydanı'nda bir yapay Noel ağacı dikerek onu süslemeyi, kiliseleri süslemeyi ve tatlılar dağıtmayı bir gelenek haline getirmişti.



Ancak bu yıl, İsrail zırhlı araçlarının tahrip ettiği Gazze'nin meydanlarında ve yollarında Noel ağacı yok.



Gazze'deki en ünlü Aziz Porphyrius Kilisesi de daha önce İsrail'in bombalaması sonucu kısmen yıkılmış durumda.



Bu yıl "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşta en şiddetli saldırılarını düzenlediği gecelerden birine denk gelen" Noel, herhangi bir kutlama olmadan dini ayinlerle sınırlı kaldı.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki kiliseler, İsrail’in Gazze’de işlediği katliamlar nedeniyle bu sene Noel kutlamalarının yapılmayacağını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1000 Hristiyan yaşıyor; bunların yaklaşık yüzde 70'i Kudüs şehrinde merkezi bir kiliseye sahip olan Rum Ortodoks mezhebine mensup, geri kalanı ise Latin Katolik mezhebine bağlı.