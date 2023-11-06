Gazze'de son durum: Can kaybı 10 bini geçti!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 10 bin 22'ye ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:13
Gazze'de son durum: Can kaybı 10 bini geçti!
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İsrail'in 31 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 10 bin 22 kişinin öldüğünü açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise 152 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının, çatışmaların başlamasından bu yana her 10 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olduğu ifade edildi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 1.400'den fazla kişi öldü.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının başlamasından bu yana 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

REFAH SINIR KAPISI TAHLİYE İÇİN AÇILDI

Gazze'deki sınır yetkilileri, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu.

Mısır-İsrail çıkış listesinde yer alan yabancıların ve çifte uyruklu vatandaşların Gazze'den çıkışına izin verilecek.



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