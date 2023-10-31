Gazze'de son durum: Ölü sayısı 8 bini aştı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 8 bin 525'e yükseldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:13
Gazze'de son durum: Ölü sayısı 8 bini aştı!
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 8 bin 525'e yükseldiğini açıkladı.

Ölenler arasında 3 bin 542 çocuk ve 2 bin 187 kadın olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, 15 hastanenin ve 32 sağlık merkezinin hizmet dışı olduğunu bildirdi.


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