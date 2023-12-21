Gazze'de telefonla doğum: Doktorun sesiyle hayata geldi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:33

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:33

Batı Şeria’nın Nablus şehrinde kadın doğum uzmanı olan Dr. Süleyman Ebu Eyda, Pazartesi saat 02.00’dan sonra Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye bölgesinden gelen bir telefonla şaşırdı.

Şarku’l Avsat’ın aktardığı habere göre, arayan kişi, yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kamplardan birindeki bir kadının doğumu için tıbbi yardım talep etti.

Kendisini Cibaliye’de yaşayan bir gazeteci olarak tanıtan adam, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle hastaneye ulaşamadıkları ve doğumu yaptıracak doktor bulamadıkları için kadına nasıl yardım edeceğini bilmediğini söyledi.

Dr. Ebu, saat 02.00’den sonra gelen bu telefonu önemli olduğu düşüncesiyle hemen açtığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Arayan kişi bana Gazze Şeridi’nden olduğunu söyledi. Ona telefonla talimat vermeye başladım. Göbek bağını nasıl bağlayıp keseceğini, plasentayı nasıl çıkaracağını, yeni doğan bebekle nasıl baş edeceğini, kanamayı nasıl azaltabileceğini ve emzirebilmesi için annesinin kucağına nasıl yatıracağını anlattım"

Filistin’deki durumun istisnai olduğunu söyleyen Dr. Ebu Eyda, çalışma şartlarını şu ifadelerle anlatmaya devam etti:

"Daha önce de benzer vakalarla ilgilendim. Hastanelerin kapatılması ve kadınların hastanelere ulaşamaması nedeniyle, onlara evlerinde yardım sağlamak için çoğu zaman yürüyerek gitmek zorunda kaldım. Arabaların yasaklandığı ve sadece yürümenin serbest olduğu Filistin İntifadası günlerinde bu tür durumları yaşadım"

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) geçtiğimiz ay yayınladığı raporda, Gazze Şeridi’ndeki hamile kadın sayısını 50 bin olarak tahmin ederken, Aralık ayında 5 bin 500 kadının zorlu koşullarda doğum yapmasının beklendiğini ifade etti.

UNFPA, kadınların neredeyse tam bir insani felaket yaşadığı bölgede günlük doğum sayısını yaklaşık 180 olarak tahmin ediyor.

UNFPA ayrıca, hastanelerin mağdurlarla dolu olması ve temel yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle birçok kadının güvenli doğum hizmetlerinden mahrum kalacağı konusunda uyardı.

Doktorlar ve ebeler, Gazze Şeridi’nde halen hizmet veren az sayıdaki hastanenin koridorlarında, doğumları hem anne, hem de bebek için son derece zor ve tehlikeli koşullarda tamamlamak zorunda kalıyor.

Yaralılar Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’ne birer birer ulaşırken, bazı doğum vakaları da aynı saatlerde hastaneye geliyor.

Görgü tanıkları, İsrail’in aralıksız bombardımanı ve Han Yunus’ta başlattığı kara operasyonu sonucunda hastaneye gelen kayıp ve yaralıların artması nedeniyle, ebelerin doğumu yataksız olarak yerde yapmaya zorlandığını ifade etti.