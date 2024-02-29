Gazze'de vahşet devam ediyor: İsrail yardım sırasını vurdu

İsrail, gıda ve erzak yardımı için sırada bekleyen Gazzelilere saldırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırı sonucunda 104 kişinin öldüğünü açıkladı.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:35
Gazze'de vahşet devam ediyor: İsrail yardım sırasını vurdu
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İsrail ordusu, Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere saldırı düzenledi. İsrail'in saldırısı sonucunda 104 kiş öldü, 760 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ölü ve yaralı sayısını açıklayan Kudra, İsrail’in saldırısında ölen ve yaralananların Gazze’nin kuzeyindeki hastanelere sevk edildiğini aktararak "Sağlık ekipleri, hala kısıtlı imkanlarla ciddi vakalarla ilgilenmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

Görgü tanıkları, İsrail'in ölü ve yaralıları Şifa Hastanesine taşıyan sağlık ekipleri ile sivilleri de hedef aldığını açıklamıştı.

Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü" ifadelerini kullanmıştı.


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