Karısı öldü: İhmalkar koca 5 gün sonra fark etti

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda 60 yaşındaki Gary Johnson, ölen karısının cesedini günlerce evinin zemininde bıraktı. Polis, Johnson'ı karısının cesedinin çürümesine ve köpeklerin cesedi yemesine izin verdiği iddiasıyla tutukladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:49
Karısı öldü: İhmalkar koca 5 gün sonra fark etti
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ABD'nin Florida eyaletinde polis, bir adamın, ölen karısının cesedini 5 gün boyunca evinin zemininde çürümeye bıraktığı ve iki köpeğinin karısının ayağını kemirmesine izin verdiği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Tutanaklara göre 60 yaşındaki Gary Johnson, "onu kaybetmek istemediği için" onu yerde bıraktığını söyledi.

Panama Şehri’nden 60 yaşındaki Gary Johnson, ortaya çıkan tüyler ürpertici olayla bağlantılı olarak insan kalıntılarının uygunsuz şekilde saklanması suçuyla suçlandı.

Polis memurları geldiğinde ön kapıyı kimse açmadı ama içlerinden biri pencereden oturma odasında, etrafı kanlar içinde sırtüstü yatan bir kadın gördü.

Memurlar, MacGregor’un sağlık durumunu kontrol etmek için zorla eve girdiler ve kısa sürede onun öldüğünü belirlediler.

Daha sonra polis departmanında kaydedilen bir görüşme sırasında Johnson’ın soruşturmacılara, karısının oturma odasında yardım istediğini duyduğunu hatırladığını ancak kendisine ulaştığında karısının çoktan ölmüş olduğunu söylediği iddia edildi.


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