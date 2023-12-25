Gazze'deki hastanelere dikkat çekti: 'Açlık' uyarısı yaptı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:48

Güncelleme: 25.12.2023 - 16:49

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'te yaptığı paylaşımda DSÖ'nün, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ABD merkezli afet bölgelerine yiyecek sağlayan World Central Kitchen (WCK) ile 23 Aralık'ta Gazze'deki Şifa Hastanesi dahil 4 hastaneyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Ziyarette bölgede akut açlık yaşandığının tespit edildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, DSÖ ve partnerlerinin su ve gıda tedarikinin artırılmasını istediğini belirtti.

Ghebreyesus, bir zamanlar Gazze'nin en büyüğü Şifa Hastanesi'nin İsrail'in saldırılarının ardından artık yalnızca temel ilk yardım hizmeti sunabildiğini ve yerinden edilen 50 bin Gazzeliye ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Oksijen tesisinin saldırılar sırasında tahrip olduğu Şifa Hastanesi'nin ameliyathane ve diğer servislerinin yerinden edilen Gazzelilerle dolup taştığını belirten Ghebreyesus, Gazze'nin genelinde olduğu gibi buraya sığınan insanların da açlık çektiğini ve kıtlık riskinin bulunduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze'de "korkunç boyutlara ulaşan" gıda kıtlığı ve açlık olduğunun altını çizerek, "İnsani yardım görevlilerinin (Gazze'deki) 2 milyondan fazla insana gıda, su, yakıt, ilaç ve diğer malzemeleri güvenli ve sürekli şekilde ulaştırabilmesi için insani yardımların sürmesi şarttır ancak (Gazze'ye) bu şekilde engellenmeyen, sürekli ve güvenli erişim henüz sağlanamamıştır" ifadesini kullandı.

"İlaç, gıda, elektrik, su ve hepsinden önemlisi güvenlik konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı Şifa Hastanesi, Gazze'deki kabusun bir temsilidir" görüşünü paylaşan Ghebreyesus, ayrıca ziyaret edilen "Hasta Dostu" isimli yardım kuruluşunun hastanesi el-Helou ve es-Sahabe Doğum Hastanesi'nde de medikal, yakıt, gıda ve içme suyu ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

"Hastaneler, tehlikenin ve amansız acıların değil bakım ve iyileşme yerleri olmalıdır" ifadesini kullanan Ghebreyesus, "acilen ateşkes ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ HALDE

İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi çökmüş durumda.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyinde aktif hastanenin kalmaması ve Şifa Hastanesi'ndeki yetersizlikler nedeniyle yaralıların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tıbbi imkanların yetersizliği, yerinden edilen kişilerin hastanelere sığınması ve yaralı sayısının çokluğu sebebiyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde de durumun kontrolden çıktığı duyurulmuştu.

İsrail saldırıları yüzünden nüfusun yüzde 85'ini oluşturan 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki insan yoğunluğu ve hijyen malzemeleri eksikliğinin bulaşıcı hastalıklara yol açtığı açıklanmıştı.

İsrail’in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.