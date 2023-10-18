Gazze'deki hastanenin önü cenazelerle doldu

Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:48

Güncelleme: 18.10.2023 - 16:48

İsrail'in dün akşam Gazze şehrindeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, kamyonetle Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Hastanenin önü cansız bedenlerle doldu.

