Gazze'deki hastanenin önü cenazelerle doldu

İsrail'in Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri kamyonetle El Şifa Hastanesi'ne taşındı.

İHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:48
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İsrail'in dün akşam Gazze şehrindeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, kamyonetle Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Hastanenin önü cansız bedenlerle doldu.


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