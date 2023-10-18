İsrail'in hastane saldırısına tepkiler çığ gibi: 'Kırmızı çizgiler aşıldı...'

Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:27

Güncelleme: 18.10.2023 - 10:40

İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Olayın ardından, Türkiye'nin neredeyse tüm illerinde protesto gösterileri düzenlenirken, saldırı, dünya çapında görülmemiş bir öfkeye yol açtı.

FİLİSTİN: "KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILDI..."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı "korkunç bir suç" şeklinde niteleyerek, "İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aştı" dedi.

Filistin resmi televizyon kanalında konuşan Abbas, Hastane saldırısının ardından Ürdün'deki ziyareti kestiğini ve geri döndüğünü söyledi.

Saldırının Filistinlilere ait olduğu yönündeki İsrail söylemini yalanlayan Abbas, "Gazze’deki Baptist Hastanesine yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

RUSYA: "SAVAŞ SUÇUDUR"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi.

Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur" ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.

Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir" ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili olarak, "Yaşananlar, Sabra, Şatilla ve Srebrenitsa'daki katliamlar gibi insanlığa karşı işlenen korkunç suçlarla kıyaslanabilir. Bu, Filistinlilere yönelik gerçek bir soykırım eylemidir" ifadesini kullandı.

BM'DEN KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, hastaneler ve tıbbi personelin uluslararası insani hukuk tarafından korunduğunu kaydetti.

Guterres, sosyal medya hesabından İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı hakkında mesaj paylaştı. Yüzlerce Filistinlinin ölümüne sebep olan hastane saldırısını "dehşetle karşıladığını" belirten Guterres, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Guterres, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu kaydederek "Hastaneler ve tıbbi personel, uluslararası insani hukuk koruması altındadır" vurgusunda bulundu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacağı bildirildi.

ALMANYA'DA GÖZALTILAR

Almanya'da polis, Gazze'deki hastane saldırısının ardından Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen eylemcilere müdahale etti.

Başkent Berlin'in Neukölln ilçesinde Arap vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Sonnenallee Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının ardından Filistin'e destek vermek istedi.

Polis göstericilere izin vermeyince arbede yaşandı. Polis araçlarına havai fişek ve şişe atılmasının ardından göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullanıldı. Bu sebeple bazı göstericiler hafif şekilde yaralanırken; polis, bazı göstericileri kimlik tespiti yapmak amacıyla kısa süreliğine gözaltına aldı.

TUNUS: KATLİAM!

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları “katliam” şeklinde nitelendirerek kınadı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında yayımlanan görüntülü mesajında Said, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıdan dolayı yaşanan katliam üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplandığını açıkladı.

Uluslararası kamuoyunun Filistin'de yaşananlara sessiz kaldığının altını çizen Said, "Filistin halkına karşı her gün işlenen katliam ve savaş suçlarına bir yenisi daha eklendi. Uluslararası toplum ve dünya, İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği katliam, toplu imha ve yerinden etme suçlarına tanıklık etmekte. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınıyorum. Bu saldırılar, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır” ifadelerini kullandı.

Batı medyasında Filistin halkına yönelik saldırılar hakkında çok az bilgi verdiğinin altını çizen Said, "Tunus, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını savunmaya devam edecek" dedi.

CEZAYİR: 'VAHŞİ, SİYONİST, İŞGALCİ REJİM!'

Cezayirliler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Cezayir’in başkenti Cezayir başta olmak üzere, Vahran (Oran), Varkala, el-Ağvat ve Setif, kentlerinde sokaklara inen binlerce Cezayirli, İsrail’in Filistin’deki saldırılarına tepki gösterdi.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, Filistin ve Cezayir bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail’e öfkelerini dile getirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un orta kesimlerdeki Celfe vilayetine yapması planlanan ziyaretinin, Filistin’de yaşanan durumlar nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Vahşi siyonist işgalci İsrail rejimi, işgal altındaki Filistin topraklarında, bina, cami, okul ve hastaneleri binlerce ton bombayla hedef alıyor" ifadelerine yer verildi.

ABD, "PATLAMA" DEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı" ifadesini kullandı.

Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı" ifadesine yer verdi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail’e Hamas ile mücadele etmesi için güvenlik sistemleri sağladığını belirterek, bunun masum sivilleri öldürmek anlamına gelmediğini söyledi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında, İsrail’in hava saldırısıyla vurduğu Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine ilişkin soruları cevapladı.

İsrail’e tam desteklerini yineleyen Singh, en az 500 sivilin öldüğü kaydedilen hastane saldırısıyla ilgili sorulara, konuya ilişkin fazla bilgisi olmadığını belirterek kaçamak cevaplar vermesi dikkati çekti.

ÜRDÜN'DE ELÇİLİĞE GİRME GİRİŞİMİ

Ürdün'de İsrail'in hastane saldırısını protesto ederek İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen göstericilere polis müdahalede bulundu.

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Ürdünlüler, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Amman'daki Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Emniyet güçleri, İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen göstericileri göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıttı. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren protestocular, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ürdün hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı sonucu şehit olanlar için ülkede 3 gün yas ilan edildiğini duyurmuştu.

ARAP BİRLİĞİ YAS İLAN ETTİ

Arap Birliği, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüssam Zeki, kuruma ait bayrağın yarıya indirilmesini istedi.

Söz konusu "3 günlük yas" kararının ise İsrail’in yüzlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan Gazze Şeridi’ndeki hastaneye yaptığı saldırı nedeniyle alındığı bilgisine yer verildi.

HOLLANDA'DA PROTESTOLAR...

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Hollanda'da yaklaşık bin kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Hollanda'daki Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Yerel saatle 22.30 sularında Lahey kentindeki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren protestocular, İsrail aleyhine sloganlar attı. Göstericiler sık sık "Özgür Filistin" sloganları atarken, gruptakilerden bazıları İsrail bayrağını parçalayarak yaktı.

Büyükelçilik binası girişinde ve çevrede çok sayıda polis görev yaptı. Gösteride saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, grup daha sonra dağıldı.

YUNANİSTAN SOLU AYAKTA!

Yunanistan'da sol partiler, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) yapılan açıklamada, "SYRIZA, Gazze'deki hastanenin basın yayın organlarının belirttiği şekilde İsrail tarafından bombalanmasını kınamaktadır" denildi. Açıklamada, saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, bunun bir savaş suçu olduğu ifade edildi.

Yüzde 7,69'luk oy oranı ile 2023 Haziran genel geçimlerinde meclise giren Yunanistan Komünist Partisi'nden (KKE) yapılan açıklamada, Miçotakis'in İsrail'e planladığı ziyaretin gerçekleşmemesi gerektiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Netahyahu hükümetiyle hiçbir temas yapılmamalıdır. Bu, suça ortak olma anlamına gelecektir ve Yunan halkı bunu çok ağır cezalandırır..."

KKE, yarın başkent Atina'da Filistin'e destek eylemi için çağrıda bulunarak, açıklamasını "Filistin'e özgürlük" sözleriyle tamamladı.

İİT: "DEVLET TERÖRÜ!"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan korkunç katliamı" en sert şekilde kınanarak, bunun "insanlığa karşı suç" ve bir "savaş suçu" olduğu kaydedildi.

"Bu suç, hesap vermeyi ve cezayı hak eden organize devlet terörüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına son verilmesi için acilen müdahale edilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması istendi.

SOMALİ'DEN KINAMA

Somali Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Abdirahman Abdishakur Warsame, İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

Özel Temsilci Warsame, X hesabından Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail tarafından Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıda 500 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Warsame, "İsrail tarafından Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Warsame, "Bu küstahça eylem bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Tıbbi tesisin kasıtlı olarak hedef alınması insan ahlakı ve uluslararası hukukun ihlalidir" açıklamasını yaptı.

KÜBA VE VENEZUELA

Küba ve Venezuela hükümetleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımda, saldırıyı "en güçlü" şekilde kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada, saldırı "katliam" olarak vurgulandı.

Açıklamada, "Venezuela, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği katliamı en şiddetli şekilde kınadığını ifade ediyor. Bolivarcı Hükümet, insan haklarına yönelik bu çirkin saldırılara derhal son verilmesini talep ediyor. Bir an önce ateşkes yapılmasını istiyoruz, Filistin'in haklarının yeniden tesis edilmesini ve insanlığa karşı işlenen bu suçun sorumlularının tespit edilmesini talep ediyoruz" mesajı paylaşıldı.

TUNUS'TAN ÇAĞRI

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İsrail’in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ammar’ın, Cezayir’de düzenlenen Afrika ve Avrupa ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında İsveçli, Danimarkalı ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Ammar’ın, mevkidaşlarından Filistin'e yönelik saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumun çabalarını yoğunlaştırmasını talep ettiği aktarıldı.

İRAN YAS İLAN ETTİ

İran, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi’ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlenen ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı nedeniyle ülkede 18 Ekim’de 1 günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.

İran yayımladığı bildiride, uluslararası toplum ve diğer ülkelerin saldırıyı kınanmaları gerektiği belirtilerek, “Özellikle İslam ülkeleri savaş suçu ve soykırım olan bu saldırıyı şiddetle kınamalı ve bu rejim ile tüm ilişkilerini keserek Siyonist rejimin büyükelçilerini ülkelerinden kovmalıdırlar” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren Tahranlılar, başkentteki Filistin Meydanı’nda toplandı.

Yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan İsrail'in hastane saldırısını kınayan göstericiler, Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde de doktor önlüğü giyen göstericilerin mum yakarak Gazze’ye desteklerini ifade ettiği görüldü.

Göstericiler “İsrail, Amerika bu size son mesajımız”, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun ABD” sloganları attı.

İSPANYA: "DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ..."

İspanya, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı ve "katliam" olarak nitelendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesinde yaşanan korkunç katliamı kınıyoruz. Masum sivil kurbanlarla dayanışma içindeyiz. Uluslararası insani hukuka saygı duyulmalı" ifadesi kullanıldı.

MACRON'DAN MESAJ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya tepki göstererek, hiçbir şeyin bir hastaneye yapılan saldırıyı ve sivilleri hedef almayı haklı çıkaramayacağını belirtti.

Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Hiçbir şey bir hastaneye yapılan saldırıyı haklı çıkaramaz. Hiçbir şey sivilleri hedef almayı haklı çıkaramaz" ifadesini kullandı.

Ülkesinin, Gazze'de çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısını kınadığını belirten Macron, düşüncelerinin saldırıda yaşamını yitirenlerle olduğunu kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Gazze şehrinde çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği el-Ehli Hastanesine yönelik saldırıyı sert şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tüm tarafların insani hukuka riayet etmesi gerektiği belirtildi.

LÜBNAN HALKI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un sakinleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ile sokaklara dökülen başkentliler, kentin en büyük camisi Muhammed Emin önünde bir araya geldi.

Çoğunluğu motosikletli olan göstericiler İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıp Gazze'de yaşanan insanlık suçunu lanetledi.

Göstericiler daha sonra Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği binası önünde toplandı ve protesto gösterisi düzenledi.

BAŞBAKAN HALKI SOKAĞA DAVET ETTİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Gazze'deki hastanede tedavi gören masum Filistinlilerin üzerine atılan bombalara karşı tüm devlet memurları, üniversite öğrencileri, kurum ve kuruluş çalışanların yanında tüm okul öğrencilerini protesto gösterileri düzenlemeye çağırdı.

Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi yayınladığı yazılı açıklamada. Irak’ta 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Avvadi, artık uluslararası toplumun İsrail’in Filistinlilere karşı başlattığı yok etme eylemine son vermesi gerektiğini vurguladı.

BAE'DEN KINAMA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "şiddetle" kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısında hayatını kaybedenler için baş sağlığı dilendi ve yaralıların bir an önce iyileşmesi temenni edildi.

Açıklamada, "BAE, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan, yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırısını şiddetle kınar" ifadesine yer verildi.

Sivilleri ve insan haklarını koruyan anlaşmaların hatırlatıldığı açıklamada, "Her iki taraftaki sivillerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında tam olarak korunmasına" dikkat çekildi.

Açıklamada, "şiddetin derhal durdurulması, sivillerin ve sivil kuruluşların hedef alınmaması gerektiği" vurgulandı.

İNGİLTERE: YAKICI KAYIP

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda hastanenin harap edilmesinin insan hayatı açısından "yıkıcı kayıp" olduğunu belirtti.

Cleverly, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin harap edilmesi insan hayatı açışından yıkıcı bir kayıptır. İngiltere nettir. Sivil hayatının korunması her şeyden önce gelmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA: DERİNDEN SARSILDIK

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, siviller ve hastanelerin hedef olmaması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivil hedefler, özellikle de hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane, hiçbir koşul altında hiç kimse tarafından saldırıya uğramamalıdır. Çatışmalarda siviller korunmalıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin öldüğüne dair haberler karşısında derinden sarsıldık" ifadesi kullanıldı.

MISIR CUMHURBAŞKANINDAN MESAJ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanı Sisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yüzlerce masum Filistinli vatandaşın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını derin üzüntüyle takip ettim" ifadesini kullandı.

Mısır devleti ve halkının, sivillere yönelik saldırıları reddettiğini belirten Sisi, uluslararası hukukun, uluslararası meşruiyet ve insani kararların açık bir ihlali olan bu kasıtlı bombalamayı en güçlü ifadelerle kınadığını bildirdi.