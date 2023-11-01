Gazze'deki Türk hastanesi, hizmetini sonlandırdı
Gazze'de kanser hastalarını tedavi eden Türk-Filistin Dostluk hastanesi, yakıtı bittiği için hizmet dışı kaldı.
Gazze'deki tek kanser tedavi hastanesi Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin müdürü Subhi Skaik, çoğunlukla kanser hastalarını tedavi eden hastanenin yakıtının tükendiğini ve artık hizmet veremediğini söyledi.
Al Jazeera canlı yayınında konuşan Skaik, "Dünyaya, hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle kanser hastalarını ölüme terk etmeyin diyoruz" çağrısında bulundu.
İSRAİL'İN HEDEFİ OLMUŞTU
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanının, Şerit'teki kanser hastalarına hizmet veren tek "Türk Dostluk Hastanesi"nde hasara yol açtığını duyurmuştu.
Daha önce İsrail'in hedefi olan hastaneye ilişkin Skaik, "Gazze Şeridi'ndeki kanser hastaları için tek Türk Dostluk Hastanesi, çevresinin defalarca hedef alınması sonucu ağır hasar gördü. Saldırı nedeniyle kanser hastaları ve sağlık personeli panik halinde. İşgal, kanser hastalarının acı ve ıstıraplarını arttırmakla ve onları ilaçlardan ve yurtdışında tedavi için seyahat etmekten mahrum bırakmakla kalmadı, şimdi de hastane çevresini hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı" açıklamasında bulunmuştu.
Skaik, "İşgalciler, Türk halkının Filistin halkına duyduğu sevginin bir parçasını temsil eden bu yapıyı tüm acımasızlığıyla yıkmak istiyor" demişti.
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