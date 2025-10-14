Gazzeliler güne böyle başladı: İsrail bombaladı, Hamas 'işbirlikçileri' infaz etti

ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, 10 Ekim'de devreye giren ateşkese rağmen, Gazze'de tansiyon yeniden yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi ve güneydeki Han Yunus bölgesine düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybederken, Hamas İsrail’i ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Öte yandan, Han Yunus’un güneyinde yer alan Fahari kasabasına düzenlenen SİHA saldırısında ise bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail zırhlı araçları, Rafah’ın kuzeybatısında bulunan eş-Şakûş bölgesinde yoğun ateş açtı. Aynı bölge üzerinde alçak irtifada insansız hava araçlarının uçtuğu bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Gazze’nin kuzeyinde, sarı hattı geçen bazı şüphelileri tespit ettik ve ateş açtık” ifadeleri yer aldı.

Buna karşılık Hamas yetkilileri, İsrail saldırılarının 'açık bir ateşkes ihlali' olduğunu belirtti.

KAMUYA AÇIK İNFAZLAR

Al-Arabiya, bu sabah itibariyle Gazze'nin doğusundan güçlü patlama sesleri yükseldiğini bildirdi.

Patlamaların, Hamas tarafından İsrail işbirlikçilerine karşı başlatılan baskınlar sırasında çıkan çatışmalardan kaynaklandığı kaydedildi.

Hamas kaynakları bu iddiaları doğruladı. Pazartesi gününden itibaren, sosyal medyada, kamuya açık infaz görüntülerini gösteren videolar yayılmaya başladı.

Hamas’tan bir güvenlik kaynağı, “Bu kişilerin, teslim olmayı reddeden ve aranan kişiler olduklarını, çatışma kurallarına göre hareket ettiklerini” savundu.

İki güvenlik kaynağı, Hamas’ın ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana savaşçılarını yeniden Gazze sokaklarına konuşlandırdığını, ancak ateşkesin çökme ihtimaline karşı temkinli davrandığını belirtti.

Reuters’a göre, çatışmalarda Hamas’ın 6 üyesi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Hamas’a geçici olarak 'güvenlik düzenini sağlama' görevi verildiğini ima etmişti.

Gazetecilerin, “Hamas’ın kendisini polis gücü gibi konumlandırdığı” yönündeki sorusuna Trump, “Gerçekten sorunların durmasını istiyorlar. Bu konuda açık fikirli davranıyorlar ve biz de onlara kısa süreli bir onay verdik” yanıtını vermişti.

Hamas’ın Gazze basın ofisi direktörü İsmail es-Savabite, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Güvenlik boşluğuna izin vermeyeceğiz. Halkın ve mülklerin güvenliğini koruyacağız” dedi.

GAZZE PLANI'NIN AYRINTILARI

Trump’ın geçen ay açıkladığı ve geçen hafta Hamas ile İsrail arasında ilk aşaması üzerinde anlaşmaya varılan plan, örgütün Gazze’deki yönetimden çekilmesini, bölgenin silahsızlandırılmasını ve uluslararası denetim altındaki bir Filistin komitesi tarafından yönetilmesini öngörüyor.

Plan ayrıca, Filistin güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve desteklenmesi için uluslararası bir misyon oluşturulmasını kapsıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığında, yaklaşık 30 dünya liderinin katıldığı 'Barış Zirvesi', 13 Ekim'de (dün), Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlendi. Zirvede, Gazze’deki savaşın durdurulmasına yönelik plan memnuniyetle karşılandı.

Şarm El Şeyh’te dört gün süren dolaylı müzakereler, savaşın durdurulması ve esir değişimini içeren 20 maddelik Amerikan planının ilk aşamasında uzlaşıya varılmasıyla sonuçlanmıştı.

Ateşkes anlaşması, İsrail güçlerinin Gazze’nin birçok bölgesinden çekilmesinin ardından, geçen cuma günü öğle saatlerinde yürürlüğe girdi.