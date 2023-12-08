Gazze'nin güneyi bombalandı: Ölü ve yaralılar var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı merkezi çevresini vurması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 16:04
Gazze'nin güneyi bombalandı: Ölü ve yaralılar var
Abone Ol google-news

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'ta 14 bin Filistinlinin sığındığı Kızılay merkezi çevresiyle Emel Hastanesi yakınlarını bombaladı.

Bombardıman sırasında Kızılay merkezinin kapı ve camları kırıldı. Saldırı merkezdeki binlerce kişi arasında büyük paniğe yol açtı.

İsrail bombardımanının ardından çok sayıda ölü ve yaralının Emel Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.


gazze israil

İlgili Haberler

'Gölge CIA' Rand Corporation'dan çarpıcı Gazze raporu: Bölgesel savaş ihtimalini artırıyor

'Gölge CIA' Rand Corporation'dan çarpıcı Gazze raporu: Bölgesel savaş ihtimalini artırıyor
Gazze'deki kayıpları anlattı: Savaşın bedeli ağır

Gazze'deki kayıpları anlattı: Savaşın bedeli ağır
Netanyahu’dan Lübnan’a tehdit: Gazze'ye çeviririz

Netanyahu’dan Lübnan’a tehdit: Gazze'ye çeviririz

En Çok Okunan Haberler