Gazze'nin kuzeyi sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:46

Güncelleme: 15.10.2023 - 11:46

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgeyi terk etmesini istemesi üzerine UNRWA'ya bağlı merkezlerin boşaltıldığını ve hizmetlerin durdurulduğunu ifade etti.

Filistinli Sözcü, "Bu nedenle Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı." dedi.

Kudra açıklamasında ayrıca, İsrail'in 2014'te düzenlediği saldırıları hatırlattı.

"İsrail 2014 yılında 51 günde öldürdüğünden daha fazlasını 8 günde öldürdü." diyen Kudra, İsrail'in Filistinlilere orantısız güç kullanması ve sistematik olarak devam ettirdiği saldırıların "etnik temizlik" anlamına geldiğini vurguladı.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 2 bin 329 Filistinliyi öldürdüğünü, 9 bin 42 kişiyi de yaraladığını ifade etti.

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te Gazze'ye başlattığı 51 gün süren saldırılarda, 578'i çocuk, 489'u kadın, 2 bin 322 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12 binden fazlası da yaralanmıştı.

Saldırılar nedeniyle 12 bin evin tamamen, 160 bin evin kısmen yıkıldığı, 6 bin 600 evin ise kullanılamayacak hale geldiği bildirilmişti.