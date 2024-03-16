Gazze'ye deniz koridoru açıldı: İlk yardım gemisi kıyıya ulaştı!

Dünya Merkez Mutfağı ve Open Arms sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye açılan deniz koridorunu kullanan ilk gemi dün 200 tonluk gıdayı Gazze’ye ulaştırdı. İki STK, ilk gemiyi Gazze’ye ulaştırma, sahile geçici iskele yapma, yükü boşaltma ve ikinci gemiyi yükleme dahil çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:41
Gazze'ye deniz koridoru açıldı: İlk yardım gemisi kıyıya ulaştı!
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Güney Kıbrıs’ın Larnaka Limanı’ndan Dünya Merkez Mutfağının (WCK) koordinasyonunda 200 ton su, taze meyve, sebze dahil gıda ile ayrılan Open Arms gemisi, yanında yüzdürdüğü mavna ile Gazze açıklarına dün ulaşmıştı.

Sivil toplum kuruluşları, diğer taraftan Gazze sahilinde İsrailli yetkililerle birlikte geçici iskele çalışmaları yürüttü ve böylece gıda yardımı, dün akşam karaya boşaltıldı.

WCK ilk pilot seferin başarılı olduğunu ve ikinci gemiyi yüklemeye başladıklarını duyurdu.

Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde bölgeye birçok mutfak açan Şef Jose Andres’in kurduğu WCK, ulaştırdıkları insani yardımla milyonlarca öğün yemeğin Gazzelilere sunulacağını belirterek “WCK, bugün erken saatlerde deniz yoluyla gelen yaklaşık 200 ton pirinç, un, protein ve daha fazlasını boşaltıyor. Bu sevkiyat, karaya boşaltılırken aynı zamanda ikinci gemimiz de yüzlerce ton gıdayla Güney Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazırlanıyor” dedi.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, iki sivil toplum kuruluşuna üstün gayretleri için teşekkür ederek “Karanlık zamanlarda bir umut ışığı olan bu insanlık eylemi için Dünya Merkez Mutfağı’na teşekkür ediyorum. Açlığın yayılmasını önlemek için insani yardımın Gazze'ye hızla ve mümkün olan her yolla, özellikle de kara yoluyla ulaşması gerekiyor” dedi.


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