Hamas'ın Gazze'de ateşkes teklifi 3 aşamadan oluşuyor

Hamas'tan üst düzey bir yetkiliden edilen bilgiye göre, Gazze'de ateşkes için sunulan teklif 3 aşamadan oluşuyor.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 18:48
Hamas'ın Gazze'de ateşkes teklifi 3 aşamadan oluşuyor
Abone Ol google-news

Hamas'ın, Gazze'de ateşkes için arabuluculara sunduğu teklifin, her biri 6 hafta sürecek 3 aşamadan oluştuğu öğrenildi.

Hamas'tan ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır ve Katar'a sunulan teklifin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Yetkili, teklifin ilk aşamasının, İsrail askerlerinin Gazze'deki şehir merkezleri ile Er-Reşid ve Salahaddin caddelerinden çekilmesi, yerinden edilenlerin güneyden kuzeye dönmesi ve yardımların geçişine izin verilmesi, İsrailli kadın, çocuk ve yaşlı esirlere karşılık 700'ü aşkın Filistinli esirin serbest bırakılmasını içerdiğini söyledi.

Buna göre ikinci aşamanın, Gazze'deki esir askerlerin serbest bırakılmasını ve bu süreç başlamadan önce kalıcı ateşkes ilan edilmesini öngördüğü kaydedildi.

Hamas'ın bu aşamada, her bir "canlı" esir kadın askerin serbest bırakılması karşılığında 30'u müebbet hapis mahkumu 50 Filistinli esirin serbest bırakılmasını istediğini dile getirdi.

Söz konusu yetkili üçüncü aşamaya ilişkin ise bilgi vermedi.

Hamas'tan gece geç saatlerde yapılan açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifin Katar ve Mısır'daki arabuluculara iletildiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın, Gazze'ye saldırıların son bulması ve karşılıklı esir takasına ilişkin son teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirmişti.

- Filistinliler ile İsrail arasındaki dolaylı müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

Mısır basını, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.


Hamas haberleri israil haberleri filistin haberleri

İlgili Haberler

İsrail Hamas'ın ateşkes planını 'gerçekçi' bulmadı: 'Netanyahu Refah'a yönelik operasyona onay verdi'

İsrail Hamas'ın ateşkes planını 'gerçekçi' bulmadı: 'Netanyahu Refah'a yönelik operasyona onay verdi'
Hamas'tan İsrail çıkışı: Anlaşma için savaşın sona ermesi şart

Hamas'tan İsrail çıkışı: Anlaşma için savaşın sona ermesi şart
Lübnan'da İsrail saldırısı: Hamas yetkilisi öldürüldü

Lübnan'da İsrail saldırısı: Hamas yetkilisi öldürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Bize verecekler' demişti... 'DEM Partililerle görüşme' açıklaması sızan AKP'li Ahmet Buran: 'Konuşmam çarpıtıldı'

'Bize verecekler' demişti... 'DEM Partililerle görüşme' açıklaması sızan AKP'li Ahmet Buran: 'Konuşmam çarpıtıldı'
Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’

Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’
Şarkıcı Işın Karaca'dan oğlu ABD'ye kaçan ünlü estetikçi Timur Cihantimur'a suçlama: 'Verdiği ilaçtan dolayı annemin kalbi durdu'

Şarkıcı Işın Karaca'dan oğlu ABD'ye kaçan ünlü estetikçi Timur Cihantimur'a suçlama: 'Verdiği ilaçtan dolayı annemin kalbi durdu'
15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta’da yapılan Kızartılmış güllaç tarifi… Kızartılmış güllaç nasıl yapılır?

15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta’da yapılan Kızartılmış güllaç tarifi… Kızartılmış güllaç nasıl yapılır?
Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!
Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor

Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor
Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen

Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen
Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!

Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!