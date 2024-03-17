Gazze'ye denizden gıda yardımı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:32

Güncelleme: 17.03.2024 - 11:32

Yardım malzemeleri taşıyan bir mavnayı çeken ilk gemi, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze kıyılarına yardım ulaştırdı.

İspanyol bandralı Open Arms 12 Mart Salı günü, Birleşmiş Milletler'in (BM) açlığın kıyısında olduğunu söylediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu 200 ton gıda maddesiyle Kıbrıs’tan ayrılmıştı. İnternette yayımlanan videolarda, gıda malzemelerinin vinçlerle özel inşa edilmiş bir iskelede bekleyen kamyonlara aktarıldığı görüldü.

Aynı isimli İspanyol bir yardım kuruluşuna ait Open Arms yardım gemisi; un, pirinç, protein ürünleri yüklenerek Kıbrıs’taki Larnaka Limanı’ndan demir almıştı. Open Arms gemiyi temin ederken yardım misyonu çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlandı ve ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) hayır kurumu tarafından organize edildi. Gazze’nin işleyen bir limanı bulunmuyor, bu nedenle WCK tarafından geçici bir iskele inşa edildi.

"YARDIM MALZEMELERİNİN TÜMÜ 12 KAMYONA YÜKLENDİ"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, WCK’nin kurucusu ünlü şef Jose Andres sosyal medya hesabında mavnadaki yardım malzemelerinin tümünün 12 kamyona yüklendiğini belirtti. İsrail Ordusu ise geminin yükünün Kıbrıs’ta denetlendiğini ve kıyının güvenliğini İsrail askerlerinin sağladığını açıkladı. Denizden yardım başarılı kabul edilirse, Gazze’ye daha çok yardım ulaştırma çabasının bir parçası olarak diğer yardım gemileri de gönderilecek.

Öte yandan, bu, ABD’nin insani yardım teslimatı yapılmak üzere Gazze sahiline yakın bir iskele inşa etme planından ayrı bir girişim. Beyaz Saray bu şekilde Gazze’ye günde iki milyon öğün yiyeceğin girebileceğini söylüyor. İskelenin inşası için gereken malzemeleri taşıyan bir gemi yola çıktı, ancak planın lojistiği konusunda hala soru işaretleri var.

BM: ACİL ADIM ATILMAZSA GAZZE'DE AÇLIK NEREDEYSE KAÇINILMAZ

Dünya Gıda Programı yardım konvoylarına ateş açılması ve yağma nedeniyle karadan yardımlara geçici olarak ara vermişti. Havadan yardım çabaları sırasında da paraşütün açılmaması nedeniyle beş kişi hayatını kaybetmişti. BM, acil adım atılmazsa Gazze’de açlığın neredeyse kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu. AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borell de İsrail’i insan eliyle bir felaket yaratma ve açlığı bir silah olarak kullanmakla suçladı.

İsrail ise Gazze Şeridi'ndeki gıda sıkıntısından kendisinin sorumlu olduğunu reddediyor ve lojistik hatalar yaptığını savunduğu yardım kuruluşlarını suçluyor.