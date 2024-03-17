İsrail'de binlerce kişi erken seçim için sokakta

Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:55

Güncelleme: 17.03.2024 - 10:55

Binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle protesto düzenledi.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polislerin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.

Protestonun başladığı Kaplan Caddesi'nde kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaparken protestocular da Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

"Netanyahu’yu devir", "Seçimler hemen" sloganları atan protestocular, "Bizim hükümetimiz değilsiniz" pankartının arkasında kortej halinde meydana doğru düdükler çalarak yürüdü.

İsrail polisinin, çok sayıda birlik ve demir bariyerlerle kapattığı meydanda, göstericiler bariyerleri tekmeledi.

Protestocuları engellemeye çalışırken güç kullanan polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

SAVUNMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE ATEŞ YAKILDI

Yürüyüşlerine devam eden protestocular, Savunma Bakanlığının önünde büyük bir ateş yaktı.

Yangın söndürme tüpleriyle ateşe müdahale etmeye çalışan polis, tamamen sönmeyen ateşi ayakkabılarıyla söndürdü.

Savunma Bakanlığının önünde polisin müdahale ettiği protestocular, yürüyüşlerine devam ederek Tel Aviv'in merkezindeki Ayalon Otoyolu'nda kuzeye giden trafiği kapattı.

Atlı polislerin de müdahalesinin ardından otoyol yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Polis protestocuları çembere alarak yolları kapatmalarına engel oldu.

BAŞBAKANLIK KONVOYUNA ENGEL

İsrail'in kuzeyinde yer alan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun yakınında da yaklaşık 2 bin gösterici İsrail bayraklarıyla toplandı. Netanyahu hükümetini eleştiren pankart ve afişler taşıyan göstericiler, "Sen baştasın sen sorumlusun", "Artık git", "7 Ekim'den sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

İsrail Başbakanlığı logosunu taşıyan bir konvoy Netanyahu'nun konutundan çıkarken hükümet karşıtı göstericiler araçları engellemeye çalıştı. Başbakanlık korumaları ve diğer güvenlik güçleri konvoyun geçişini sağlamak için göstericileri yoldan uzaklaştırdı. Konvoyda Netanyahu'nun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.