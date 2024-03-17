İsrail, Gazze'de evi vurdu: 12 ölü

İsrail’in Deir El-Balah’ta bulunan bir evi hedef aldığı saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:25
İsrail, Gazze'de evi vurdu: 12 ölü
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İsrail’in 7 Ekim’de başladığı Gazze saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde saldırı düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki Deir El-Balah’ta bulunan bir evi hedef aldı. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Deir El Balah’ın Beshara mahallesinde bulunan evin, Thabet ailesine ait olduğu öğrenildi.

MOSSAD BAŞKANI MÜZAKERELER İÇİN DOHA’YA GİDİYOR

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD Başkanı David Barnea’nın bugün Hamas ile ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya gitmesinin beklendiği kaydedildi. David Barnea’nın yanı sıra Katar Başbakanı ve Mısırlı yetkililerin de katılacağı görüşmelerde esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım da dahil olmak üzere İsrail ile Hamas arasındaki eksiklikler ve taraflar arasında görüşülmemiş konuların ele alınması bekleniyor.

ALMAN BAŞBAKAN İSRAİL’E GİDİYOR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün ve İsrail’i ziyaret edecek. İlk olarak Ürdün’e gelecek olan Scholz, önce Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşecek. Ürdün’deki temaslarını tamamlamasının ardından İsrail’e geçecek. Alman Şansölye 7 Ekim’den bu yana ikinci kez İsrail’i ziyaret edecek. Scholz’un bugün İsrail’e yapacağı ziyaret çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve esirlerin aileleri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

HAMAS’IN TEKLİFİ

Hamas, 100'ü müebbet hapis cezası alan Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeren teklifi sunmuştu. Anlaşmanın ilk aşamasında 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılacağı kaydedilen teklifte, İsrailli "kadın askerlerin" serbest bırakılmasının da ilk aşamaya dahil olduğu aktarılmıştı.

Hamas’ın ilk aşamanın tamamlanmasının ardından kalıcı bir ateşkes tarihi belirlemek istediğini ilettiği teklifte, İsrail’in Gazze’den çekilmesine yönelik bir tarih de yer almıştı. Hamas, ikinci aşamada ise her iki taraftan da tüm esir ve tutukluların serbest bırakılmasını talep etmişti.

Hamas’ın teklifine karşılık İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Hamas’ın yeni teklifinin "gerçekçi olmayan" temellere dayandığı kaydedilmişti.


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