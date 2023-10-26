Gazze'ye insani yardım içeren 12 TIR daha girdi

Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne insani yardım kapsamında 12 TIR daha girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:16
Gazze'ye insani yardım içeren 12 TIR daha girdi
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Filistin Kızılayı, Mısır Kızılayı tarafından gönderilen 12 TIR’lık insani yardımı Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, “Filistin Kızılayı, Refah sınır kapısında Mısır Kızılayı'ndan su, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme içeren 12 TIR teslim aldı. Şu ana kadar toplam 74 TIR teslim alındı. Ancak şu ana kadar yakıtın Gazze Şeridi’ne girişine izin verilmedi” denildi.

Gazze Şeridi'ne giren toplam TIR 74'e ulaştı.


Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı

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