Gazze'ye insani yardım içeren 12 TIR daha girdi

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:16

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:16

Filistin Kızılayı, Mısır Kızılayı tarafından gönderilen 12 TIR’lık insani yardımı Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, “Filistin Kızılayı, Refah sınır kapısında Mısır Kızılayı'ndan su, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme içeren 12 TIR teslim aldı. Şu ana kadar toplam 74 TIR teslim alındı. Ancak şu ana kadar yakıtın Gazze Şeridi’ne girişine izin verilmedi” denildi.

Gazze Şeridi'ne giren toplam TIR 74'e ulaştı.