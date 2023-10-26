Kremlin'den Gazze çağrısı: İnsani yardımlar ulaştırılmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze'ye insani yardımın ulaşamadığını belirterek, "Gazze'de insani felaket yaşanıyor. İnsani yardımların oraya ulaştırılması gerek." dedi.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:21
Kremlin'den Gazze çağrısı: İnsani yardımlar ulaştırılmalı
Abone Ol google-news

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara dair başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye gönderilen yardımların girişine izin verilmediğine işaret eden Peskov, "Yalnızca iki düzine yardım kamyonunun girmesine izin verildi. Bu çok az. İnsanların çıkmalarına da izin verilmiyor" diye konuştu.

Peskov, durumun felaket boyutlarında olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de insani felaket yaşanıyor. İnsani yardımların oraya ulaştırılması gerek. Eğer kara harekatı başlatılırsa durum daha da kötüleşebilir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Peskov, "Herkese ateşkes çağrısı yapılmalı ve yalnızca bir tarafın eylemleri kınanamaz" ifadesini kullandı.


kremlin gazze

İlgili Haberler

ABD Başkanı Biden'dan Gazze açıklaması: 'Güvenim yok'

ABD Başkanı Biden'dan Gazze açıklaması: 'Güvenim yok'
Fransa Gazze'ye hastane gemisi

Fransa Gazze'ye hastane gemisi
Bakan Koca’dan DST’ye Gazze çağrısı!

Bakan Koca’dan DST’ye Gazze çağrısı!

En Çok Okunan Haberler