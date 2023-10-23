Son dakika... İsrail, Gazze'ye karadan girdi

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:06

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:55

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik yaptığı "Aksa tufanı" operasyonunun ardından İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı.

İsrail, yoğun hava saldırılarının sürdürdüğü Gazze'ye karadan baskın düzenledi.

İsrail ordusu, kara kuvvetlerinin, Hamas mensubu kişileri öldürmek ve rehineleri aramak için Gazze'ye "rehine operasyonu" düzenlediğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada "Gazze'deki silahlı gruplar İsrail saldırılarını pusuya düşürmek için toplanıyor. İsrail, bu toplanma noktalarını vuruyor" dedi.

Hagari ayrıca, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında 222 kişinin rehin alındığının doğrulandığını söyledi.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA SICAK ÇATIŞMA

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusu ile sıcak çatışmaya girdiklerini açıkladı.

Hamas'ın yeniden İsrail'e sızdığı aktarılan açıklamada, İsrail'e sızan Hamas mensuplarının, İsrail askerleri ile çatıştığı ve İsrail askerlerini geri püskürttüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'e ait ekipmanların imha edildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA TANK SINIRDA BEKLETİLİYOR

Gazze’ye kapsamlı bir harekatı başlatması beklenen İsrail, 7 Ekim’den bu yana hava saldırılarını sürdürürken, sınırdaki askeri yığınağını da arttırmaya devam ediyor. Sınır hattında 8 cephe açan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyine yakın bir noktaya onlarca tank yerleştirdi. İsrail ordusu bölgeye karadan girmeyi planlarken sınırda bekletilen çok sayıda tank askeri sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne düzenlenmesi planlanan kara harekatının son kara harekatı olmasını istediklerini belirterek, harekatın aylarca sürebileceğini ifade etti.