Gazze'ye yönelik hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:55
Gazze'ye yönelik hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan saldırısında bir Filistinli öldü, 4 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin merkezindeki bir evi hedef alan saldırısında da 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar, Ebu Yusur en-Neccar Hastanesi'ne getirildi.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'ndeki "En-Nasr" ve "Rantisi" hastaneleri çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

"İnsani ara"nın son bulmasının ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalaya başladı.


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