Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:02

Güncelleme: 11.01.2023 - 09:02

Kremlin tarafından finanse edildiği iddia edilen ve "Putin'in Melekleri" olarak adlandırılan "Gece Kurtları" adlı Rus motorcu çetesi Avrupa'da yeniden görüldü.

Gece Kurtları kulübüne bağlı 2 bin kişi, yasadışı "Sırp Cumhuriyeti Günü" dolayısıyla dün Bosna Hersek'te düzenlenen geçit töreninde Sırplarla birlikte yürüdüler.

Sırp Cumhuriyeti Günü, Bosna Hersek'te Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklandı. Gün, Bosnalı Sırpların 1992 yılında Bosna'dan ayrılıp Sırbistan'la birleşmeyi planladıklarını ilan ettikleri ve bunun sonucunda on binlerce kişinin hayatına mal olan bir savaşı tetikledikleri gün olarak anılıyor.

GECE KURTLARI MOTOSİKLET KULÜBÜ

Gece Kurtları'nın 1989 yılında Moskova'da kurulan Rus milliyetçisi bir motosiklet kulübü olduğu biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce kulübün üyelerinden "dostları" olarak bahsetmiş ve mitinglerine bir Harley-Davidson motor ile katılmıştı.

The Moscow Times, motorcuların 2014 yılında Kırım'a savaşmaya bile gönderildiğini ve 2015 yılında Kırım'da bir "Patriot gençlik merkezi" kurmaları için kendilerine 12 milyon ruble (142 bin euro) ödendiğini ileri sürdü.

ABD VE AB TARAFINDAN YAPTIRIM UYGULANDI

Gece Kurtları, 2014 yılında Kırım'ın ilhakını destekledikleri ve Rus yanlısı ayrılıkçılarla birlikte savaştıkları için ABD ve Kanada tarafından yaptırıma tabi tutuldu.

Newsweek'e göre, kulübün lideri Aleksandr Zaldostanov (Cerrah), Putin'in geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından AB yaptırımlarına dahil edilen isimlerden biriydi.