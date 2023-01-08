Son Dakika... Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 600 asker öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın geçen hafta Rus kışlasına yaptığı saldırının intikamını aldıklarını açıkladı. Bakanlık, Ukrayna'da bir askeri kışlayı vurduklarını ve 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü iddia etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın geçen hafta Makiivka'ya yaptığı saldırıda ölen 89 rus askerinin intikamını aldıklarını açıkladı.
Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatrosk kentinde konuşlanmış Kiev birliklerine "misilleme saldırısı" gerçekleştirdiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen "misilleme" saldırısı sonucunda "600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğü" öne sürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Cevap verirsem ağzım bozulacak’
- Suriyelileri evlerinden alıp götürdüler
- Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı
- Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme!
- 'Patır patır başlarını açıyorlar'
- Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi gündem oldu
- Buldan'ın ardından Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış
- Sinan Ateş için 'intikam' sloganları
- 'Yasa toplumda bir kaos yaratır'
- İşte 6'lı masanın ‘başörtüsü’ teklifi