Son Dakika... Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 600 asker öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın geçen hafta Rus kışlasına yaptığı saldırının intikamını aldıklarını açıkladı. Bakanlık, Ukrayna'da bir askeri kışlayı vurduklarını ve 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 16:02
Son Dakika... Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 600 asker öldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın geçen hafta Makiivka'ya yaptığı saldırıda ölen 89 rus askerinin intikamını aldıklarını açıkladı.

Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatrosk kentinde konuşlanmış Kiev birliklerine "misilleme saldırısı" gerçekleştirdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen "misilleme" saldırısı sonucunda "600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğü" öne sürüldü.


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