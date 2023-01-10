Alman çifte ajanın 'çok gizli bilgileri' Rusya'ya ilettiği iddia ediliyor

Yayınlanma: 10.01.2023 - 12:46

Güncelleme: 10.01.2023 - 12:46

Alman dış istihbarat servisi BND'de üst düzey bir istihbaratçı olduğu belirtilen Carsten L'nın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili İngiliz istihbarat raporlarını Kremlin'e sızdırdığından korkuluyor.

İngiliz istihbarat şeflerinin, "çok gizli dosyaların" BND'de üst düzey bir role sahip olan ve sadece Carsten L olarak adlandırılan bir şüpheli tarafından paylaşıldığı iddiaları karşısında "çok öfkelendikleri" söyleniyor.

Carsten L'nin, Ukrayna'dan gelen "son derece hassas savaş alanı bilgileri de dahil olmak üzere Berlin'in müttefikleri tarafından paylaşılan gizli belgelere erişiminin" olabileceğinden endişe ediliyor.

BND uzmanı Erich Schmidt-Eenboom, Telegraph'a yaptığı açıklamada skandalın, BND'nin yurtdışındaki ortaklarıyla ilişkileri üzerinde "derin etkiler" yaratacağını söyledi.

İngiltere'nin, "en gizli raporlarını" BND ile paylaşmaya devam edip etmeyeceğini artık düşündüğü iddia ediliyor.

Carsten L, 21 Aralık'ta "devlete ihanet" suçlamasıyla tutuklandı.