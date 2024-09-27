Geçmişe açılan kapı: Akdeniz'in altında 7 bin yıllık sualtı yolu keşfedildi

Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:41

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:41

Hırvatistan'ın Korcula adası açıklarındaki Soline adlı batık Neolitik bölgede, Taş Devri'ne ait olduğu düşünülen bir yol keşfedildi.

Araştırmacılara göre bu antik yol, bir zamanlar yapay bir kara kütlesi üzerine kurulmuş bir yerleşimi, şu an Adriyatik Denizi'nin 4-5 metre derinliklerinde bulunan Korcula adasına bağlıyordu.

Arkeologlar, Soline kalıntılarını ilk olarak 2021 yılında Korcula çevresindeki suların uydu görüntülerini inceleyerek tespit ettiler.

Denizin tabanında alışılmadık bir yapı fark eden araştırmacılar, dalış yaparak bölgeyi daha yakından incelemeye başladılar.

İncelemeleri sırasında, ana adaya dar bir kara şeridiyle bağlı gibi görünen bir antik yerleşim duvarlarına rastladılar.

Bu batık yerleşimin, doğu Adriyatik'te bir zamanlar varlık göstermiş olan Neolitik Hvar kültürüne ait olduğu düşünülüyor.

Soline'deki organik kalıntılar karbon testi ile yaklaşık 4 bin 900 yıl öncesine tarihlendirilse de, yeni keşfedilen yolun birkaç bin yıl daha eski olduğu belirtiliyor.

Dört metre genişliğinde ve özenle dizilmiş taş levhalardan oluşan yol, deniz tabanındaki çamur katmanlarının altında gün yüzüne çıkarıldı.

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Zadar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu antik yol bir zamanlar Soline'yi Korcula'ya bağlıyordu ve 7 bin yıl kadar önce kullanıldığı düşünülüyor.





Hırvat kıyılarının adalarla dolu olması, bu bölgenin büyük dalgalardan korunmasını ve yerleşimlerin binyıllarca bozulmadan kalmasını sağladı.

Araştırmacılar, Neolitik yolun keşfiyle birlikte, Korcula'nın karşı tarafındaki Gradina Körfezi çevresinde devam eden araştırmaları hakkında da bilgi verdi.

Burada, iki yıl önce Soline'de keşfedilene oldukça benzeyen ve benzer derinlikte ikinci bir batık yerleşim daha tespit edildi.

Bu sualtı harabelerinde yürütülen ilk kazılarda, çakmaktaşı bıçaklar, taş baltalar ve değirmen taşı parçaları gibi çok sayıda Taş Devri eseri gün yüzüne çıkarıldı.

Tıpkı Soline'de bulunanlar gibi, bu yeni keşifler de Hvar kültürü ile ilişkilendiriliyor.