Geçmişin sırları açığa çıktı: 120 yıllık suç kayıtları tesadüfen keşfedildi!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 15:45

Güncelleme: 19.02.2025 - 15:45

ABD'nin Wyoming eyaletinde Casper kentinde bulunan Rescued Treasures Thrift Store çalışanları, 1904 yılına ait bir polis kayıt defteri keşfetti.

Kırmızı deri kaplı kitabın, şehirde işlenen suçları ve mahkeme kayıtlarını içeren bir belge olduğu ortaya çıktı.

Casper'da bir asır önce işlenen suçların detaylarını içeren defter, dönemin yasalarına dair ilginç bilgiler sunuyor. Örneğin:

Bir fuhuş evi işletmenin cezası 100 dolardı,

Sarhoşken ata binmenin cezası sadece 4.10 dolardı,

Huzuru bozmak ve ölümcül silah taşımak da suçlar arasındaydı.

120 YILLIK SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Wyoming Rescue Mission Toplumla İlişkiler Koordinatörü Adam Flack, polis kayıtlarının Casper Belediyesi ve Casper Polis Departmanına teslim edildiğini açıkladı.

Flack, "Çok şey değişmiş olsa da, birçok zorluk aynı kalmaya devam ediyor. Ancak artık 'sarhoşken ata binmek' büyük ihtimalle farklı bir anlama geliyor" dedi.

Ulusal Arşivler, 1790'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar federal kolluk kuvvetleri ve mahkemelerle ilgili kayıtları saklıyor.

Wyoming’de bulunan bu defter, kolluk kuvvetlerinin tarihine ışık tutan önemli belgelerden biri olarak değerlendiriliyor.