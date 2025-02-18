ABD’li Senatörden savaş çığırtkanlığı: İran konusunda iki seçenek kaldı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:32

Güncelleme: 18.02.2025 - 10:32

Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan bir senatör heyetiyle İsrail'i ziyaret eden Graham, düzenlenen basın toplantısında, İran konusunda iki seçeneğin olduğunu belirtti.

Graham, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ın nükleer programı konusunda çok yakında ne yapılacağına karar vermek zorunda olduğunu söyledi.

İzlenecek iki yol olduğunu belirten Graham, "İsrail'in İran'ın nükleer altyapısına kesin bir darbe indirmesine yardımcı olduğumuz askeri yol, birinci yol. Ben bu yolu tercih ediyorum" dedi.

Graham, ikinci yolun ise İran ile müzakere ederek nükleer emellerinden vazgeçmesini sağlamak olduğunu ancak bu yolun zaman istediğini ve başarının ne olduğu konusunda kesin tanımlamalar gerektirdiğini ifade etti.

Daha önce ABD Başkanı Trump'ı Ortadoğu'ya asker göndermemesi konusunda uyaran Senatör Graham, bu uyarısını yineleyerek "Senato'da ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesi yönünde çok az istek var" demişti.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin konuşan Graham, "Bence Arap ülkeleri farkına vardı. Ortaya atılanlardan daha iyi bir alternatif bulmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Graham, "Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek, İsrail askerlerinin her hafta öldürülmesiyle sonuçlanacaktır" diye konuşmuştu.