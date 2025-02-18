ABD’de şok! Genç bilim insanlarından oluşan 'Zizian' tarikatı çökertildi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:58

Güncelleme: 18.02.2025 - 15:58

ABD’de son dönemde yaşanan cinayetlerle bağlantılı olduğu düşünülen “Zizian” adlı radikal anarşist örgüt, liderinin yakalanmasıyla gündeme oturdu. Silikon Vadisi’ne kadar sızan, yapay zekanın insanlığı yok edeceği fikrine saplantılı bilim insanlarından oluşan bu grup, suç ağıyla bağlantılı olabilir.

ZİZİAN ÖRGÜTÜ NEDİR? LİDERİ KİM?

ABD’nin Maryland eyaletinde Zizian örgütünün lideri Jack LaSota ve örgüt üyesi Michelle Zajko polis tarafından yakalandı. “Suç örgütü” olarak nitelenen tarikat benzeri bu yapı, 20 Ocak’ta Kanada sınırında öldürülen ABD Sınır Güvenliği görevlisi David Maland ile ilişkilendiriliyor.

Örgütün Vermont, Pensilvanya ve California’daki beş ayrı cinayetle de bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca radikal veganlık, anarşizm ve yapay zeka karşıtlığı gibi konularda internet üzerinden yayılan ideolojik yazıları dikkat çekiyor.

KİMLERDEN OLUŞUYOR?

ABD basınında yer alan bilgilere göre Zizian, internetten tanışan, anarşist görüşleri paylaşan, şiddet eğilimli ve yüksek zekâya sahip 20’li ve 30’lu yaşlardaki bilgisayar bilimcilerinden oluşuyor.

Liderleri "Ziz" adıyla tanınan ve kendini "trans kadın" olarak tanımlayan Jack LaSota, beynin iki lobunun farklı değerlere ve cinsiyetlere sahip olduğunu, bu yüzden birbirlerini yok etmek istediklerini savunan şiddet içerikli yazılar yayımlıyordu.

ZİZİAN VE YAPAY ZEKA KARŞITLIĞI

Örgütün kesin amacı net olmasa da anarşist ideolojiden beslendiği ve yapay zekanın insanlığı yok edeceği fikrine saplantılı olduğu belirtiliyor.

NASA’da staj yapan LaSota’nın daha sonra birkaç genç bilim insanıyla “dünyayı kurtarmak” amacıyla örgütü kurduğu, üyeleri arasında Google çalışanlarının da bulunduğu ve çeşitli eylemler düzenledikleri kaydedildi.

Bu olay, Silikon Vadisi’nde güvenlik ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, Zizian örgütünün bağlantılarını ve daha fazla suç ilişkisini araştırmaya devam ediyor.