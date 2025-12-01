Geleceğin banyosu Japonya’da tanıtıldı: 'İnsan yıkama makinesi' satışa çıktı

Japon teknoloji şirketi Science tarafından geliştirilen yeni nesil “insan yıkama makinesi”, Osaka’daki Dünya Fuarı’nda yarattığı yoğun ilgiden sonra Japonya’da satışa çıktı.

Kapsül şeklindeki cihaz, kullanıcıların içine uzanıp kapağı kapatarak 15 dakikalık tam vücut temizliği ve rahatlama deneyimi yaşamasını sağlıyor.

1970 Osaka Expo’da sergilenen benzer bir icadı modernize eden Science, yeni cihazı “geleceğin insan yıkama makinesi” olarak tanımlıyor.

Science sözcüsü Sachiko Maekura, cihazın yalnızca temizlik sağlamadığını belirterek “Kullanıcının kalp ritmi ve hayati değerleri sensörlerle takip ediliyor; amaç hem vücudu hem ruhu yenilemek” dedi.

Expo döneminde ABD’den bir tatil resort şirketi de dahil çok sayıda uluslararası işletmenin ilgisi, cihazın ticarileştirilmesinde etkili oldu.

İnsan yıkama makinesinin ilk ticari modeli Osaka’da bir otele yerleştirilecek ve misafirlerin kullanımına açılacak. Elektronik perakendecisi Yamada Denki de bir adet satın alarak 25 Aralık’tan itibaren mağazalarında sergilemeye hazırlanıyor. Ziyaretçiler için deneyim alanı oluşturulacağı açıklandı.

SADECE 50 ADET ÜRETİLECEK

Cihazın yenilikçi yapısı nedeniyle sınırlı sayıda üretileceği belirtildi. Yerel basına göre yaklaşık 60 milyon yen (385 bin dolar) fiyat biçilen ürünün sadece 50 adet üretilmesi planlanıyor.

Science Yönetim Kurulu Başkanı Yasuaki Aoyama, “Expo’ya gidemeyenlerin de bu teknolojiyi deneyimlemesini istiyoruz” diyerek satış kararını duyurdu.

NASIL ÇALIŞIYOR?