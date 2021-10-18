Gelecek yıl ikiye katlanacak: Yaklaşık 100 milyar dolarlık gelir!

18 Ekim 2021 Pazartesi, 13:37

Financial Times'a açıklanan Airfinity verilerine göre gelecek yıl BioNTech/Pfizer, 54,5 milyar dolar; Moderna ise 38,7 milyar dolar değerinde Covid-19 aşısı satacak.

Böylelikle iki şirket, bu yılki satışlarını neredeyse iki katına çıkarmış olacak.

Airfinity CEO'su Rasmus Bech Hansen, "Bu rakamlar emsalsiz. Ülkeler sürekli koruma arayışındayken, 2022'de yüksek satış seviyelerinin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Diğer uzmanlar da özellikle Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşı yarışına hâkim olduğu ve muhtemelen önümüzdeki aylarda konumunu pekiştireceği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

GÜÇLENDİRİCİ DOZLARIN GELECEK YIL HAZIR OLMASI İSTENİYOR

Yatırım bankası SVB Leering’te veri analisti olan Geoffrey Porges, "Düzenleyici kurumlar küresel olarak, güçlendirici dozların onaylanması ve mevcut olması için harekete geçti. Ergenlerin ve çocukların aşılanması için de birçok ülkede çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bununla birlikte Porges, BioNTech/Pfizer'in bu yıl aşı satışlarında 39,5 milyar dolar kazanacağını öngördüğünü sözlerine ekledi.

Diğer taraftan, Airfinity'nin tahminleri, BioNTech/Pfizer'in 2021'de 31,3 milyar dolar ve Moderna 17,6 milyar dolarlık satışlar sağladığını gösteriyor.

Öte yandan Airfinity, şirketlerin fiyatlandırmasındaki değişikliklerin tahminlerde tutarsızlıklara yol açabileceğini söyledi.

MRANA AŞILARININ RAKİPLERİ AZALIYOR

Ayrıca, mRNA aşılarına karşı potansiyel rakiplerin sayısı da giderek azalıyor. Geçen hafta Alman biyoteknoloji grubu CureVac, aşı yapmaktan vazgeçtiğini açıklayan son şirket olurken, Novavax, ABD veya Avrupa'da henüz aşı iznine sahip değil.

Konuya ilişkin açıklama yapan Johns Hopkins Üniversitesi tıp fakültesinde epidemiyoloji doçenti David Dowdy, "mRNA aşıları, aşı yarışını kazandı, çünkü en etkilisinin onlar olduğu görülüyor. Bu aşıların ciddi hastalıklara karşı hâlâ oldukça etkili olduğu düşünülürse uzun bir süre daha diğer aşıların rekabet etmesi zor olacak” dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Johns Hopkins Üniversitesi tıp fakültesinde epidemiyoloji doçenti David Dowdy, "mRNA aşıları, aşı yarışını kazandı, çünkü en etkilisinin onlar olduğu görülüyor. Bu aşıların ciddi hastalıklara karşı hâlâ oldukça etkili olduğu düşünülürse uzun bir süre daha diğer aşıların rekabet etmesi zor olacak” dedi.

Pfizer ve Moderna'nın bu yıl orta ve düşük gelirli ülkelere mRNA dozları sağlama konusundaki yetersiz çabalarına yapılan eleştirilerin ardından, her iki şirket de gelişmekte olan dünyaya aşı tedariklerini artıracak.

Airfinity verileri, Pfizer'in gelirinin yüzde 64'ünü yüksek gelirli şirketlerden elde etmesinin beklendiğini gösterirken, Moderna'nın satışların dörtte üçünden biraz fazlasını zengin ülkelerden elde etmesi bekleniyor.

Kaynak: NTV

