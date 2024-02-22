Gemi köprüye çarptı: Araçlar suya düştü
Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu 2 araç deniz düştü, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.
Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisi yerel saatle 05.30'da Lixinsha Köprüsü’ne çarptı.
Guangzhou kenti yakınlarındaki Pearl Nehri Deltası'nda bir gemi, köprüye çarptı. Köprüdeki 2 araç suya, 3 araç gemiye düştü. Bölgeye 6 dalgıç ve kurtarma gemisi gönderildi. Çin devlet medyası, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 mürettebatın yaralandığını, 3 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu.
Guangzhou Denizcilik İdaresi, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
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