Gemi ve mürettebatı 5 milyon dolar fidye karşılığı serbest bıraktılar

Somalili korsanlar, kaçırdıkları MV Abdullah adlı gemi ve 23 kişilik mürettebatına karşılık 5 milyon dolar fidye ödenmesinin ardından pazar günü erken saatlerde gemiyi terk etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 16:21
Gemi ve mürettebatı 5 milyon dolar fidye karşılığı serbest bıraktılar
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Korsanlar tarafından yapılan açıklamada, "Para nakit olarak getirildi. Sahte olup olmadığını kontrol ettik. Daha sonra hükümet güçlerini atlatarak oradan ayrıldık" ifadeleri yer aldı.

Korsanlar, geminin tüm mürettebatıyla birlikte serbest bırakıldığını da sözlerine ekledi.

Somali hükümet yetkilileri Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.

"KAOSTAN YARARLANIYORLAR..."

Bangladeş bandıralı bir dökme yük gemisi olan MV Abdullah, Mozambik'ten Birleşik Arap Emirlikleri'ne sefer yaparken kaçırılmıştı.

Reuters'a göre gemi, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 600 deniz mili doğusunda korsanlar tarafından ele geçirildi.

Denizcilik kaynakları, korsanların güvenliğin gevşemesinden cesaret almış olabileceklerini ya da Gazze'deki savaş sürerken, Yemenli Husilerin gemilere yönelik saldırılarının yol açtığı kaostan yararlanıyor olabileceklerini düşünüyor.


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