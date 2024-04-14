Gemi ve mürettebatı 5 milyon dolar fidye karşılığı serbest bıraktılar
Somalili korsanlar, kaçırdıkları MV Abdullah adlı gemi ve 23 kişilik mürettebatına karşılık 5 milyon dolar fidye ödenmesinin ardından pazar günü erken saatlerde gemiyi terk etti.
Korsanlar tarafından yapılan açıklamada, "Para nakit olarak getirildi. Sahte olup olmadığını kontrol ettik. Daha sonra hükümet güçlerini atlatarak oradan ayrıldık" ifadeleri yer aldı.
Korsanlar, geminin tüm mürettebatıyla birlikte serbest bırakıldığını da sözlerine ekledi.
Somali hükümet yetkilileri Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.
"KAOSTAN YARARLANIYORLAR..."
Bangladeş bandıralı bir dökme yük gemisi olan MV Abdullah, Mozambik'ten Birleşik Arap Emirlikleri'ne sefer yaparken kaçırılmıştı.
Reuters'a göre gemi, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 600 deniz mili doğusunda korsanlar tarafından ele geçirildi.
Denizcilik kaynakları, korsanların güvenliğin gevşemesinden cesaret almış olabileceklerini ya da Gazze'deki savaş sürerken, Yemenli Husilerin gemilere yönelik saldırılarının yol açtığı kaostan yararlanıyor olabileceklerini düşünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- Sözleşmeyi sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi
- Saldırının ardından Çin'den ilk açıklama
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
- ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
- Evren Barış Yavuz için karar verildi!