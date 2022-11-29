Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
Afrika'dan Avrupa'ya seyahat eden bir kuru yük gemisinde görevli mürettebat, geminin dümeninde 11 gün boyunca saklanan göçmenlerle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı.
İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya’dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen bölümünde 11 gün boyunca seyahat eden üç mülteciyi kurtardı.
Mültecilerin, susuzluk çektiği belirtilerek tedavi altına alındığı ifade edildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada “Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Alithini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı” denildi.
Malta bandıralı Alithini II adlı tankerin 17 Kasım’da Lagos’tan ayrıldığı belirtildi.
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