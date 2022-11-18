Marmara Denizi'nde tahıl gemisi karaya oturdu
Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.
Marmara Denizi'nde karaya oturan Charles isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.
Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.
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