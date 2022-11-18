Marmara Denizi'nde tahıl gemisi karaya oturdu

Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.

DHA
18 Kasım 2022 Cuma, 08:41
Marmara Denizi'nde tahıl gemisi karaya oturdu
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Marmara Denizi'nde karaya oturan Charles isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.

Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.


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