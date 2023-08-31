Genç futbolcu, otobüs durağında beklerken yıldırım çarpması sonucu öldü

Nikaragualı genç bir amatör futbolcu, antrenörüyle birlikte otobüs durağında beklerken yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:37
Genç futbolcu, otobüs durağında beklerken yıldırım çarpması sonucu öldü
Abone Ol google-news

Nikaragualı amatör futbolcu Owen Isaias Cuadra Leon, Managua kentinde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

20 yaşındaki Leon ve futbol antrenörü 49 yaşındaki Juan Arana Martinez, olay sırasında bir ağacın altında yağmurun dinmesini bekliyorlardı. 

Ağır yaralanan Leon ve Martinez, hızla Alejandro Davila Bolanos askeri hastanesine nakledildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Leon'un hayatını kaybettiği, Leon'un ise halen ağır yaralı olarak hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Leon, ülkenin amatör takımlarından Foxen FC'de forma giyiyordu.

Foxen FC'den yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan, Foxes FC takımının oyuncusu Owen Cuadra'nın üzücü ölümü nedeniyle, takımımız adına kederli ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.


Player Alanı
Nikaragua

İlgili Haberler

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega: AB ülkeleri, bölgemizdeki insanlara büyük zarar verdi

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega: AB ülkeleri, bölgemizdeki insanlara büyük zarar verdi
Nikaragua, ABD'yi hedef aldı: Washington'a bağlı misyoner kuruluşları kapattı

Nikaragua, ABD'yi hedef aldı: Washington'a bağlı misyoner kuruluşları kapattı

En Çok Okunan Haberler