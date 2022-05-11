Gençler arasında kumar bağımlılığı yüzde 43 arttı: Belçika kumar reklamlarını yasaklamaya hazırlanıyor

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:30

Getty Images

Belçika'da gençler arasında kumar oynayanların oranının önemli ölçüde artması üzerine federal hükümet kumar reklamlarını tamamen yasaklamayı planlıyor.

Adalet Bakanlığı'nın düzenlemesi onaylanırsa yıl sonundan itibaren kumar şirketlerinin radyo ve televizyonda, sosyal medyada, gazetelerde veya sokaktaki panolarda reklam yapmasına izin verilmeyecek.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickborne'a göre, korona pandemisi sırasında kumar oynayanların sayısı keskin bir şekilde arttı.

Bu artış özellikle gençler arasında yaygınlaştı. Belçika'daki gençler arasında kumar oynayanların oranı yüzde 43'e yükseldi.

Kumar alışkanlığını, "yeni sigara tiryakiliği" olarak tanımlayan Van Quickenborne, "Bu rakamların arkasında çok fazla acı var" dedi.

Belçikalı bakan, uluslararası araştırmalara göre kumar şirketlerinin kârlarının yaklaşık yüzde 40'ının kumar bağımlılığı olan insanlardan elde edildiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Van Quickenborne, kumar yüzünden yaşanan mağduriyetin önlenmesi için bir kraliyet kararnamesi hazırladı. Kabinedeki yetkili bakanlar tarafından da desteklenen kararnameye göre, kumar ve bahis şirketlerinin reklamları, yıl sonundan itibaren tamamen yasaklanacak.

Bu şirketler, radyo, televizyon, sosyal medya ve kamusal alanlarda reklam yapamayacak.

Mevcut tanıtım sözleşmeleri için 2023 yılına kadar bir geçiş süreci uygulanacak.

SPOR KULÜPLERİNE SPONSOR OLAN ŞİRKETLER

Spor kulüplerine sponsor olan kumar şirketleri için ise geçiş süreci 2025 olarak belirlendi.

Mevcut sözleşmeler ışığında 2025 yılına kadar formalarda veya stadyumlarda kumar şirketlerinin sadece simleri veya logoları yer alacak.

Tanıtıcı, teşvik edici slogana izin verilmeyecek.

Kumar şirketleri, kendi internet sitelerinde veya bir kumarhanede tanıtım yapabilecek.

Hükümet ortağı Liberal Parti (MR), finansman açısından spor sektörü üzerinde çok büyük bir baskı oluşturacağı gerekçesiyle düzenlemeyi eleştiriyor.

Ancak kabinedeki yetkili bakanların desteklemesi nedeniyle MR de tasarıya karşı çıkamıyor.

HOLLANDA'DA DA TARTIŞILIYOR

Kamu yayıncısı NOS'a göre, Hollanda'da da kumar reklamları tartışma yaratıyor. Geçen Ekim ayından bu yana internet üzerinden kumar yasallaştırılmasıyla birlikte reklamlarda da önemli bir artış oldu.

Reklamlarda özellikle eski profesyonel futbolcular ve diğer rol modeller yer alıyor.

Bağımlılık uzmanları, bu nedenle daha fazla insanın kumar bağımlısı olacağı endişesini dile getiriyor.

Temsilciler Meclisi'nin talebi üzerine Hollanda hükümeti de yüksek riskli şans oyunları için reklam yasağı düzenlemesi üzerinde çalışıyor.